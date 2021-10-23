СНБО поручил в течение 3 дней начать отопительный сезон в Украине

Речь идет о бюджетных и религиозных организациях, предприятиях теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятиях.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 22 октября был принято решение поручить правительству в течение трех дней начать отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"На сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны принято решение о формировании рабочей группы, которая должна обеспечить публичность процессов, происходящих в энергетике, и налаживании автоматизации процесса начала отопительного сезона, чтобы пуск тепла перестал быть ежегодной темой для спекуляций", - говорится сообщении.

"Кроме того, правительству поручено в трехдневный срок принять меры по установлению механизма бесперебойных поставок газа бытовым потребителям до завершения отопительного сезона. Речь идет о бюджетных и религиозных организациях, предприятиях теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятиях", - сказано в сообщении.

Напомним, 7 октября Украина начала отбор природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) .