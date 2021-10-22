Оккупанты 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе, один боец ВСУ ранен, еще один получил боевую травму

Украинские военные открывали ответный огонь.

Оккупанты 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе, один боец ВСУ ранен, еще один получил боевую травму
Фото: Макс Левин

В течение пятницы, 22 октября, на Донбасе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Оккупанты применяли, в частности, запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевую травму, сообщает пресс-центр ООС.

Сегодня недалеко от Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские позиции в районе Новолуганского противник обстрелял тоже дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

У Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное", - сообщают в штабе.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Напомним, вчера, 21 октября, оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

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