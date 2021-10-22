В РоSSии при взрыве на пороховом заводе погибли 16 человек

Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один человек выжил.

Фото: 40a.media

В РоSSии при взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли 16 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Взрыв произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик". Как рассказали источники, ФГУП уже длительное время - с 2011-2012 годов - находится в банкротстве.

Ранее в МЧС РФ сообщили о семи жертвах и десяти пострадавших во время пожара. Также отмечалось, что девять человек пропали без вести. Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из сотрудников госпитализирован.

Позже сообщили, что никому из пропавших без вести спастись не удалось. Среди основных причин взрыва - нарушение технологических процессов.

Сейчас, сообщают в МЧС РФ, угрозы населению нет, пожар на заводе локализован.

Напомним, в июне 2019 года на военном заводе в РоSSии взорвался цех по производству тротила, пострадали 79 человек.

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