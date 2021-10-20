РоSSийская агрессия против Украины вернула в Европу призрак войны, - Дуда

Это заставляет европейские страны по-другому взглянуть на вопросы безопасности.

РоSSийская агрессия против Украины вернула в Европу призрак войны, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда
Фото: https://www.president.gov.ua/

После роSSийской агрессии против Украины к части Европы впервые за последние десятилетия вернулся настоящий призрак настоящего вооруженного конфликта.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, 20 октября, в Вильнюсе во время Литовской национальной конференции по вопросам безопасности.

"Это относительно новая ситуация, которая требует другого подхода к вопросам безопасности в нашем регионе", - сказал Анджей Дуда, которого цитирует Польское радио.

Он выразил сожаление, что РоSSия продолжает регулярно демонстрировать свою силу и усиливает напряженность в регионе, как во время военных учений "Запад-2021", когда военные маневры роSSийской армии проходили, в частности, на белорусских полигонах вблизи польской и литовской границ.

Как подчеркнул президент Польши, гибридные угрозы составляют не менее серьезный вызов для безопасности стран трансатлантического сообщества. "Незаконные нападения на политические и экономические системы и демократические ценности направлены на дезорганизацию общества. Эти действия особенно проявляются через вражеские действия в киберпространстве", – сказал Дуда.

"Текущие события на границах Польши, Литвы и Латвии - это беспрецедентный результат гибридной деятельности, которая на самом деле является враждебной атакой режима Александра Лукашенко, который цинично эксплуатирует людей с Ближнего Востока, надеющихся на лучшую жизнь в странах ЕС", - подчеркнул глава Польши.

По мнению президента Анджея Дуды, для эффективного противостояния этим новым опасностям нужна общая стратегия. И сейчас в этой сфере разрабатываются два ключевых документа. "Во-первых, стратегическая концепция НАТО и стратегический компас Европейского Союза", - добавил Анджей Дуда.

Напомним, глава МВД Германии Хорст Зеехофер обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисе.

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