РоSSийская агрессия против Украины вернула в Европу призрак войны, - Дуда

После роSSийской агрессии против Украины к части Европы впервые за последние десятилетия вернулся настоящий призрак настоящего вооруженного конфликта.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, 20 октября, в Вильнюсе во время Литовской национальной конференции по вопросам безопасности.

"Это относительно новая ситуация, которая требует другого подхода к вопросам безопасности в нашем регионе", - сказал Анджей Дуда, которого цитирует Польское радио.

Он выразил сожаление, что РоSSия продолжает регулярно демонстрировать свою силу и усиливает напряженность в регионе, как во время военных учений "Запад-2021", когда военные маневры роSSийской армии проходили, в частности, на белорусских полигонах вблизи польской и литовской границ.

Как подчеркнул президент Польши , гибридные угрозы составляют не менее серьезный вызов для безопасности стран трансатлантического сообщества. "Незаконные нападения на политические и экономические системы и демократические ценности направлены на дезорганизацию общества. Эти действия особенно проявляются через вражеские действия в киберпространстве", – сказал Дуда.

"Текущие события на границах Польши , Литвы и Латвии - это беспрецедентный результат гибридной деятельности, которая на самом деле является враждебной атакой режима Александра Лукашенко, который цинично эксплуатирует людей с Ближнего Востока, надеющихся на лучшую жизнь в странах ЕС ", - подчеркнул глава Польши .

По мнению президента Анджея Дуды, для эффективного противостояния этим новым опасностям нужна общая стратегия. И сейчас в этой сфере разрабатываются два ключевых документа. "Во-первых, стратегическая концепция НАТО и стратегический компас Европейского Союза", - добавил Анджей Дуда.