МИД Украины возобновило контакты с ЮАР впервые за 23 года
Дмитрий Кулеба пригласил Наледи Пандор посетить Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.
Разговор стал первым контактом глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года, сообщает пресс-служба украинского МИДа.
"Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.
Дмитрий Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.
"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", - подчеркнул министр.
Кулеба напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африки.
Главы внешнеполитических ведомств договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве.
Наледи Пандор приняла приглашение Дмитрия Кулебы следующем году посетить Украину.
По данным Государственной службы статистики Украины, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЮАР в 2020 году составил 122,7 млн долл. США. В первой половине 2021 года он составлял 65 млн дол. США.