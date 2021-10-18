МИД Украины возобновило контакты с ЮАР впервые за 23 года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Разговор стал первым контактом глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года, сообщает пресс-служба украинского МИДа.

"Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.

Дмитрий Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.

"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", - подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африки.

Главы внешнеполитических ведомств договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве.

Наледи Пандор приняла приглашение Дмитрия Кулебы следующем году посетить Украину.