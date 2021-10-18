Радуцкий: в Раду будут пускать только с ковид-сертификатом или тестом

Пропускной режим в парламенте усилят из-за коронавируса.

Радуцкий: в Раду будут пускать только с ковид-сертификатом или тестом
Фото: Макс Левин

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление о введении ограничений на посещение парламента для невакцинированных лиц.

Об этом на согласительном совете в понедельник рассказал глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Народные депутаты и все, кто работает в Верховной Раде (журналисты, помощники, аппарат), должны выполнять такие же требования, как мы требуем от других граждан. Должен быть сертификат вакцинации или ПЦР-тест, или антиген-тест. Это нормально, это применяется во всех парламентах. Это постановление будет отсрочено, потому что нам надо обеспечить аппарат Верховной Рады считывающими устройствами, Минцифры обещает в ближайшее время дать", - сказал он.

Напомним, в сентябре Радуцкий рассказал, что менее половины депутатов Рады вакцинировались от коронавируса.

По состоянию на 18 октября, в Украине первую дозу вакцины получили около 19% населения, полный курс вакцинации прошли менее 16%.

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