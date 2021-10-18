Миссия ОБСЕ продолжает работу на оккупированной территории Луганской области

В организации призвали устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей.

Миссия ОБСЕ продолжает работу на оккупированной территории Луганской области
Фото: Макс Левин

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области, несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает телеканал "ДОМ" со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"В связи с протестом возле отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены миссии, СММ не имеет возможности командировать из него ни одного патруля для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату Миссии", - говорится в ответе ОБСЕ на запрос телеканала.

В организации призвали стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей, а также напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине действует в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности и должна устанавливать факты и информировать о них.

"Миссия не делает оценок, в то же время все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на веб-сайте ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 октября ОБСЕ приостановила миссию на востоке Украины из-за протестов около ее штаб-квартиры в Донецке. 16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали наблюдателей ОБСЕ, требуя освобождения "офицера" боевиков, задержанного украинскими военными на прошлой неделе.

13 октября украинские военные задержали в районе КПВВ "Золотое" россиянина из оккупационных войск. Боевик с повязкой "СЦКК" занимался разведкой вместо разминирования. Позже выяснилось, что задержанный - гражданин РоSSии Андрей Косяк, который имеет криминальное прошлое. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом. СБУ сообщила ему о подозрении в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

В "ЛНР" заявили, что прекращают все контакты с украинскими властями в Общем центре по контролю за прекращением огня до возвращения своего "офицера".

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