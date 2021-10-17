Глава Пентагона во время визита в Киев подтвердит перспективы вступления Украины в НАТО

Ллойд Остин посетит Украину на следующей неделе.

Глава Пентагона во время визита в Киев подтвердит перспективы вступления Украины в НАТО
Ллойд Остин
Фото: wikipedia.org

Министр обороны США Ллойд Остин едет в Европу, чтобы заверить союзников в поддержке США целостности и суверенитета государств, противодействующих роSSийской агрессии.

Глава Пентагона посетит Грузию, Украину и Румынию, прежде чем посетить министерство обороны НАТО в Брюсселе, передает пресс-служба Пентагона.

"Остин сообщит, что для Грузии, как и для Украины, двери НАТО открыты, и будет призывать страны осуществлять реформы, необходимые для того, чтобы претендовать на членство в оборонном альянсе", - говорится в сообщении.

Также в Пентагоне заявили, что министр обороны США поговорит с лидерами Украины, Грузии и Румынии о безопасности в Черном море и укреплении сотрудничества между ними.

Как сообщалось, на следующей неделе министр обороны США посетит Украину. Во время турне в Европу он также примет участие в заседании глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе 21-22 октября. Остин встретится с министрами обороны альянса, чтобы определить курс на основе договоренности национальных лидеров на саммите в июне.

Это первый личный визит министра с начала пандемии COVID-19. В Пентагоне сообщили, что Остин примет участие во всех встречах на уровне альянса и в двустороннем порядке со многими союзниками.

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