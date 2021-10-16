Лондонская полиция расценивает убийство депутата Еймесса как теракт

Полицейские говорят о потенциальной связи с исламистским экстремизмом.

Лондонская полиция расценивает убийство депутата Еймесса как теракт
Фото: ЕРА/UPG

Полиция расценивает убийство британского депутата-консерватора Дэвида Еймесса как террористический акт.

Об этом пишет bbc.com.

В городской полиции Лондона говорят о потенциальной связи с исламистским экстремизмом.

Известно, что офицеры проводят обыски по двум адресам в столице и больше в связи с убийством не ищут никого.

Полиция считает, что задержанный за убийство 25-летний британец действовал в одиночку, но расследование обстоятельств инцидента продолжается. Источники в правительстве сообщили BBC, что он является выходцем из Сомали.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател вспомнила депутата как "человека из народа", который был "убит, выполняя любимую работу".

Напомним, на Еймесса напали в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, а также выслали ему вертолет скорой помощи, но усилия медиков были напрасными - он скончался от полученных ранений.

Это не первый случай нападения на депутатов в Великобритании. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии, 41-летняя Джо Кокс, была убита возле своей приемной в городе Берсталл недалеко от Лидса.

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