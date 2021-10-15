Зеленскому показали первое "новое село" в Луганской области

Для восстановления сел в них будут строить ЦПАУ и культурные центры вместо клубов.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область посетил село Шульгинцы, где реализуют пилотный проект "Новое село".

На сайте президента Украины сообщается, что этот проект призван сделать государственные услуги доступными для жителей каждой общины.

В Шульгинцах за несколько месяцев 2021 года построили новый Центр предоставления административных услуг, где можно получить почти сто админуслуг, отделение "Новой почты", аптечный пункт, отделение полиции, магазин продовольственных товаров, сквер и детские площадки.

Вместо сельского клуба открыли центр культурных услуг, на базе которого есть новейшая библиотека, зоны для тренингов и семинаров, зона с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры с LED-экраном.

Рядом с хабом появилась детская площадка с современными качелями и специальным безопасным резиновым покрытием.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

"Главное, это новая идея - Центр культурных услуг, который меняет понятие «сельский клуб». Здесь есть возможность учиться через интернет, и не надо ехать в другой город. Старшие люди могут прийти с внуками - дети занимаются на 3D-принтере, а старшие люди читают в это время книги или слушают лекцию", - сказал по этому поводу вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сопровождавший Зеленского.

Президент в свою очередь сказал, что Шульгинцы станут началом большой реформы украинского села.

"Год назад мы проехали Украину, увидели, в каком состоянии наши села, поселки и чего там нет. Проще сказать, что там есть - и это можно пересчитать по пальцам. Но для жизни, для реализации своих стремлений и для того, чтобы проводить правильно время и чувствовать себя в селе так же, как и в столице или любом городе нашей страны, - нет ничего. Поэтому перед вами пилот - начало реализации реформы украинского села", - сказал Зеленский во время посещения Шульгинцов.

Подобные проекты на первых порах собираются реализовать в 11 сельских общинах Луганской области, 21 общине Донецкой области, 38 общинах Херсонской области, а затем - по всей Украине.

По данным "Новой почты", она инвестировала в "новое село" в Шульгинцах 16 млн гривень.

Напомним, что весной во время одного из форумов "Украина 30" Владимир Зеленский анонсировал многолетнюю программу восстановления украинского села, которая, по замыслу, должна охватить все сельские населенные пункты Украины. Тогда он рассказал, что в рамках программы в селах планируют строить современные административные центры, медиацентры-клубы с киноточками и дороги.

В 2016 году правительство Владимира Гройсмана заявлял, что за период независимости в Украине исчезло почти 350 сел, а сельское население сократилось на 2,5 млн человек.