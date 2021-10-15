Объявлен список кандидатов на главу Нацслужбы здоровья Украины

Национальное агентство по вопросам государственной службы объявило список кандидатов на главу Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщили в НАГС.

Это Татьяна Бойко, Наталья Гусак, Виталий Давыдов, Дмитрий Самофалов, Оксана Сухорукова и Анна Фенчак.

По информации Lb.ua, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поддерживает кандидатуру Натальи Гусак - заместителя главы Черновицкой ОГА.

Напомним, 30 сентября стартовал повторный конкурс на занятие должности главы НСЗУ.

Ранее, 11 сентября, стало известно, что Ляшко уже во второй раз не смог определиться с победителем конкурса на должность главы НСЗУ. По его словам, участие в конкурсе не смогли принять все желающие, поскольку не все успели получить сертификат о владении государственным языком, необходимый для участия в конкурсе.

Предшественник Ляшко в должности главы Минздрава Максим Степанов также дважды не смог выбрать победителя.

Как известно, после увольнения в 2019 году Олега Петренко НСЗУ возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но действующий тогда министр Максим Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили временно назначить по внеконкурсной процедуре. Обязанности главы службы возложили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 года - на Андрея Виленского.

После отмены нормы о запрете проведения конкурсов на госслужбу, введенном в связи с пандемией, был объявлен в том числе и конкурс на главу НСЗУ.

В апреле 2021 года до финального этапа дошли Виленский, Бойко и Аристов, но после смены министра конкурс было перезапущен. Впрочем, в финал снова попали эти три кандидата.

В начале июля в Министерстве здравоохранения состоялись собеседования с кандидатами на должность главы НСЗУ. Сообщалось, что глава Минздрава решил снова перезапустить конкурс на эту должность.

14 июля Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы НСЗУ.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Она является важным органом в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.