В Куреневском парке Киева открыли Крест в честь защитников Украины

Фото: Александр Рудоманов

В столичном Куреневском парке установили Крест в честь защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.

Участие в акции в Подольском районе Киева приняли более ста активистов.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Крест установлен в честь защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

"Памятный крест восстановлен и установлен усилиями общественных организаций: "Музыкальный батальон","Народный музей Украины", "Киевский союз ветеранов АТО Подольского района", Организацией украинских националистов и другими", - сообщили организаторы.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.