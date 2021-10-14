В Куреневском парке Киева открыли Крест в честь защитников Украины
Памятный крест восстановлен и установлен усилиями общественных организаций.
В столичном Куреневском парке установили Крест в честь защитников Украины.
Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.
Участие в акции в Подольском районе Киева приняли более ста активистов.
Крест установлен в честь защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
"Памятный крест восстановлен и установлен усилиями общественных организаций: "Музыкальный батальон","Народный музей Украины", "Киевский союз ветеранов АТО Подольского района", Организацией украинских националистов и другими", - сообщили организаторы.
Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.