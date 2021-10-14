ПророSSийского "эксперта", который финансировала РФ, будут судить за госизмену, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который вел подрывную информационную деятельность против Украины по заказу РФ .

Как сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, мужчину подозревают в совершении государственной измены и разжигании национальной розни и ненависти, унижении национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 УК Украины).

"Расследованием установлено, что киевлянин создал информационную сеть, в которую входили несколько вебресурсов, группы в социальных сетях, youtube-каналы и некоторые блогеры. Пропагандист распространял через нее заказной контент, направленный на дестабилизацию ситуации в Украине и разжигание межнациональной розни. Кураторами выступали иностранные организации, в частности с «Первого канала» и агентства «NEWS FRONT». Финансировалась эта сеть Россией ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина позиционировал себя "военно-политическим экспертом" и лично принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных роSSийских телеканалах, за что систематически получал денежное вознаграждение от заказчиков.

Результаты проведенных экспертиз подтвердили наличие в действиях псевдоэкспертов признаков подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности по заданию отдельных организаций страны-агрессора, говорится в заявлении.