Лидер «Европейской Солидарности», экс-президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Как отмечает пресс-служба партии, Порошенко подробно обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию с безопасностью на оккупированном Донбассе. Стороны выразили решительное осуждение решения РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на роSSийских пунктах пропуска через роSSийско-украинскую государственную границу ("Гуково" и "Донецк").

«Минские договоренности для меня - это наиболее основательные, самые главные договоренности. И их надо обязательно соблюдать и уважать. Я также очень благодарна наблюдателям ОБСЕ , и мне очень жаль, что РоSSия ветировала продолжение их миссии на границах. Нам очень нужны отчеты от наблюдателей из Донецкой, Луганской областей. И то, что мы больше не можем выполнять там миссию - очень плохо. Люди там живут в очень тяжелых условиях», - цитирует пресс-служба Маргарету Седерфельт.

Стороны отметили роль СММ ОБСЕ в поиске мирного урегулирования и поддержали важность продолжения ее деятельности в полном объеме.

«Героические наблюдатели миссии ОБСЕ день за днем презентовали всему мировому сообществу правдивую информацию о роSSийской оккупации в Украине. Я был очень разочарован, что РоSSия заблокировала продолжение этой миссии в 2021 году. Потому что ОБСЕ очень эффективная организация, и то, что РоSSия заблокировала ее миссию - в который раз подтверждает, что она несет ответственность за поставки оружия и наемников на Восток Украины», - отметил экс-президент.

Петр Порошенко выразил уверенность в необходимости более активного привлечения ОБСЕ к безотлагательному освобождению Россией политических заключенных на оккупированных территориях, включая представителей крымскотатарского народа.

Особое внимание уделили вопросам деоккупации Крымского полуострова. Стороны подчеркнули важность участия ОБСЕ в соответствующих международных инициативах, включая Крымскую платформу.

Стороны обсудили вызовы в сфере демократии в Украине, проблемы обеспечения верховенства права, судебной реформы, обеспечение свободы СМИ и устойчивости институтов государства, прежде всего в контексте угроз парламентаризма в Украине. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины.

В конце встречи достигнута договоренность поддерживать дальнейшие контакты по затронутым вопросам.