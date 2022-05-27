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2022-05-27
Главой ЛДПР вместо Жириновского стал Слуцкий
Слуцкий был единственной кандидатурой на «выборах» главы партии, информирует
© ЛДПР / Telegram
Главой «Либерально-демократической партии РоSSии» (ЛДПР) вместо Владимира Жириновского, который умер 6 апреля, стал глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает «
Слуцкого «избрали» на съезде партии: кроме него в бюллетенях для голосования никого не было.
Новоизбранный глава ЛДПР пообещал «как-то модифицировать стратегию партии, направлять её в сторону людей, укрепления социальной политики».
Глава ЛДПР избирается на четыре года и может переизбираться неограниченное количество раз.
Анастасия Дэйна, ZN.ua