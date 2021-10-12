Минэнерго не рассматривает восстановление импорта электроэнергии из РоSSии и Беларуси

"Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня".

Министерство энергетики Украины не рассматривает вопрос коммерческого импорта электроэнергии из РоSSии и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопрос коммерческого импорта из РоSSии и Беларуси не рассматривается", - говорится в сообщении.

Комментируя состояние накопления угля, в Минэнерго отметили, что увеличенный почти в 2 раза в августе график накопления предусматривает возможность стабильного прохождения осенне-зимнего периода в критических условиях.

"Финансовая возможность генерации для закупки угля стабилизирована. Что было сделано, в частности, для увеличения импорта угля. Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня", - уверяют в министерстве.

Напомним, решение о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси НКРЭКУ приняла 26 мая. Перед этим, 17 мая, министр энергетики Герман Галущенко попросил НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси. 29 сентября регулятор продолжил действие запрета до 1 ноября.

По мнению министра, ориентация на импорт электроэнергии из стран-нечленов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.

Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины в ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с последующим присоединением к европейской сети.

При этом он отметил, что ключевым требованием при присоединении ОЭС Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию.

Из-за холодной погоды и критически низких запасов угля с начала января 2021 года Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси, а с февраля - из РоSSии.

В 2020 году в Украине действовал запрет на доступ к межгосударственным сечений со странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, но с 1 января он потеряла силу.

Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.