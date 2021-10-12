ЕС прорабатывает различные сценарии поставки газа для Украины, - фон дер Ляйен

На следующей неделе должно быть принято политическое решение всеми 27 странами-членами ЕС.

Евросоюз вместе с украинскими экспертами изучает различные сценарии развития событий вокруг поставок газа в Украину.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам 23-го саммита Украина - ЕС в Киеве .

"Я понимаю обеспокоенность Украины по поставкам газа, учитывая гораздо меньшие поставки газа от "Газпрома". Это - тема не только на эту зиму, но и на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас различные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Она заверила, что ЕС также будет тесно сотрудничать с Украиной для увеличения мощности газоснабжения из стран-членов ЕС , в частности, большого объема реверса газа через ГТС Словакии.

Президент Евросовета Шарль Мишель остановился на вопросе хранения газа в хранилищах Украины.

"Мы понимаем вопросы энергетики, здесь задействованы различные геополитические интересы. На следующей неделе Евросовет будет обсуждать этот вопрос, и должно быть принято политическое решение всеми 27 странами-членами ЕС - как сотрудничать с национальными правительствами, чтобы мы достигли общего блага ... И вопрос хранения газа в газохранилищах Украины - например, можем ли мы начать координацию усилий с Украиной по этому вопросу. Будем поддерживать интенсивный канал сотрудничества с Украиной по этому вопросу", - рассказал он.