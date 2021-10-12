ЕС прорабатывает различные сценарии поставки газа для Украины, - фон дер Ляйен

На следующей неделе должно быть принято политическое решение всеми 27 странами-членами ЕС.

ЕС прорабатывает различные сценарии поставки газа для Украины, - фон дер Ляйен
Фото: president.gov.ua

Евросоюз вместе с украинскими экспертами изучает различные сценарии развития событий вокруг поставок газа в Украину.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам 23-го саммита Украина - ЕС в Киеве.

"Я понимаю обеспокоенность Украины по поставкам газа, учитывая гораздо меньшие поставки газа от "Газпрома". Это - тема не только на эту зиму, но и на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас различные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Она заверила, что ЕС также будет тесно сотрудничать с Украиной для увеличения мощности газоснабжения из стран-членов ЕС, в частности, большого объема реверса газа через ГТС Словакии.

Президент Евросовета Шарль Мишель остановился на вопросе хранения газа в хранилищах Украины.

"Мы понимаем вопросы энергетики, здесь задействованы различные геополитические интересы. На следующей неделе Евросовет будет обсуждать этот вопрос, и должно быть принято политическое решение всеми 27 странами-членами ЕС - как сотрудничать с национальными правительствами, чтобы мы достигли общего блага ... И вопрос хранения газа в газохранилищах Украины - например, можем ли мы начать координацию усилий с Украиной по этому вопросу. Будем поддерживать интенсивный канал сотрудничества с Украиной по этому вопросу", - рассказал он.

Напомним, сегодня в Киеве начался 23-й Саммит Украина - ЕС. В рамках этого мероприятия Украина и Европейский Союз подписали соглашение об открытом небе, предварительно подписанное еще восемь лет назад.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Евросовета Шарль Мишель: "ЕС остается самым близким другом Украины"Президент Евросовета Шарль Мишель: "ЕС остается самым близким другом Украины"
Шмыгаль заявил о стратегическом значении отсоединения Украины от энергосистемы РФШмыгаль заявил о стратегическом значении отсоединения Украины от энергосистемы РФ
Медведев призвал руководство РФ отказаться от контактов с властью Украины до ее сменыМедведев призвал руководство РФ отказаться от контактов с властью Украины до ее смены
Львовский горсовет просит Зеленского присвоить 98-летнему ветерану УПА звание Героя УкраиныЛьвовский горсовет просит Зеленского присвоить 98-летнему ветерану УПА звание Героя Украины
Зеленский уволил посла Украины в АвстралииЗеленский уволил посла Украины в Австралии
Зеленский уволил послов Украины в четырех странахЗеленский уволил послов Украины в четырех странах
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
Украина просит поддержки НАТО в сохранении 45 млрд кубометров транзита газа, - ОГТСУУкраина просит поддержки НАТО в сохранении 45 млрд кубометров транзита газа, - ОГТСУ
Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа Евро-2024Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа Евро-2024
За время оккупации на востоке Украины погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. гражданских, - ДенисоваЗа время оккупации на востоке Украины погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. гражданских, - Денисова
Последние новости
Подгружаем последние новости