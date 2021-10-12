Хмельнитчина вслед за Закарпатьем объявила чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ

Ситуация угрожает жизни и здоровью населения области и причинением значительного материального ущерба.

Хмельнитчина вслед за Закарпатьем объявила чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ
Фото: Хмельницька ОДА

Хмельницкая областная комиссия по ТЭБ и ЧС объявила на территории области чрезвычайную ситуацию техногенного характера из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений. Ранее аналогичное решение приняли в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

В протоколе заседания комиссии говорится, что она признала на региональном уровне чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа для учреждений, организаций и коммунальных неприбыльных предприятий на осенне-зимний период 2021-2022. Отмечается, что ситуация угрожает жизни и здоровью населения области и может причинить значительный материальный ущерб.

"Ситуация у нас на Хмельнитчине, как и во всей стране, достаточно критична, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", - пояснил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

В конце сентября в Киеве был подписан меморандум, гарантирующий бюджетным учреждениям газ по цене 16,39 грн за 1 кубометр. Но он не решает проблем бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения.

Как отметил глава ОГА, теперь нужно провести переговоры с компанией НАК "Нафтогаз Украины", чтобы получать газ по 13,6 грн без НДС для бюджетных учреждений.

Напомним, ранее сегодня Закарпатская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайную ситуацию техногенного характера из-за нехватки газа для бюджетных учреждений.

На прошлой неделе средняя ожидаемая цена закупки газа на тендерных процедурах выросла с 29 тыс грн до 41 тыс грн/ тыс куб м. Таким образом цена в три раза превысила гарантированную "Нафтогазом" цену газа в 13,66 грн/куб м.

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