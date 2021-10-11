ВАКС оставил Чауса под домашним арестом до 14 декабря

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 декабря круглосуточный домашний арест для бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры пишут Украинские Новости.

По данным ведомства, такое решение суд принял еще 6 октября.

Чаус также обязан ходить с электронным браслетом как минимум до этого времени, а также не должен покидать Украину (сдать загранпаспорт для выезда за границу).

Напомним, Чаусу инкриминируется получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках.

После предъявления обвинений судья бежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ.

В Молдове Чауса арестовывали на 15 суток и держали под домашним арестом, но в итоге бывший судья жил там до весны 2021 года, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе.

Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому непосредственное отношение имели работники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его не похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении счетов и мести.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ , и попросили выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым в коррупционном деле, заниматься им должно именно НАБУ.

Даже адвокаты Чауса не знали, куда везут их подзащитного - в Службу безопасности или в Антикоррупционное бюро. Потом выяснилось, что детективы НАБУ устроили буквальную гонку за авто СБУ , в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было не известно несколько суток, пока его не задержали в "Феофании".

4 августа экс-судье Чаусу назначили круглосуточный домашний арест. 16 августа Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила решение о мере пресечения для Чауса без изменений.