ВАКС оставил Чауса под домашним арестом до 14 декабря

Такое решение суд принял еще 6 октября.

ВАКС оставил Чауса под домашним арестом до 14 декабря
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 декабря круглосуточный домашний арест для бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры пишут Украинские Новости.

По данным ведомства, такое решение суд принял еще 6 октября.

Чаус также обязан ходить с электронным браслетом как минимум до этого времени, а также не должен покидать Украину (сдать загранпаспорт для выезда за границу).

Напомним, Чаусу инкриминируется получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках.

После предъявления обвинений судья бежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ.

В Молдове Чауса арестовывали на 15 суток и держали под домашним арестом, но в итоге бывший судья жил там до весны 2021 года, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе.

Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому непосредственное отношение имели работники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его не похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении счетов и мести.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ, и попросили выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым в коррупционном деле, заниматься им должно именно НАБУ.

Даже адвокаты Чауса не знали, куда везут их подзащитного - в Службу безопасности или в Антикоррупционное бюро. Потом выяснилось, что детективы НАБУ устроили буквальную гонку за авто СБУ, в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было не известно несколько суток, пока его не задержали в "Феофании".

4 августа экс-судье Чаусу назначили круглосуточный домашний арест. 16 августа Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила решение о мере пресечения для Чауса без изменений.

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