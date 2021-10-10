Стефанишина заявила, что не видит со стороны НАТО готовности дать отпор РоSSии

"Украина может применить 5 статью Вашингтонского договора, которая касается коллективной обороны".

Стефанишина заявила, что не видит со стороны НАТО готовности дать отпор РоSSии
Фото: eurointegration.com.ua

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина не видит со стороны НАТО готовности дать отпор военной агрессии РоSSии.

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

"Если честно, я не чувствую большой готовности к этому. Пока я не вижу большой политической рамки и большой готовности давать отпор роSSийской военной агрессии. Хотя война на Донбассе и аннексия Крыма также должна была иметь своим следствием изменения внутри НАТО", - отметила вице-премьер.

Она отметила, что в НАТО была введена отдельная должность заместителя генсекретаря по вопросам новых вызовов безопасности. То есть Североатлантический альянс сейчас полностью разделен на военный блок и на гибридный блок - это киберугрозы, энергетическая безопасность

Стефанишина добавила, что Украина, даже не находясь в блоке, может применить 5 статью Вашингтонского договора, которая касается коллективной обороны.

"Конечно, это абсолютно реалистичный и правдивый тезис, что никто за нас воевать не будет. Хотя Украина, не будучи членом НАТО, все же является одной из самых боеспособных армий мира. И мы готовы были бы применить статью 5, даже не будучи членом НАТО", - подчеркнула вице-премьер.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня.



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