РоSSийские оккупационные войска 6 раз нарушили "тишину"

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение субботы, 9 октября, роSSийские оккупационные войска в зоне боевых действий на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенные минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новозвановки был осуществлен обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

У Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро воскресенья, 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 8 октября, роSSийские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воина госпитализировали в тяжелом состоянии.