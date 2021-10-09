За сутки оккупанты 10 раз нарушили на Донбассе "тишину"

По состоянию на утро субботы нарушений не зафиксировано.

В течение пятницы, 8 октября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Как сообщила пресс-служба ООС, три нарушения были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Позиции украинских воинов около Золотого-4 враг обстрелял с использованием ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Крымского наемники дважды вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм.

Возле Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В сторону населенного пункта Лопаскино роSSийско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на утро субботы, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.