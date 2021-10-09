За сутки оккупанты 10 раз нарушили на Донбассе "тишину"
По состоянию на утро субботы нарушений не зафиксировано.
В течение пятницы, 8 октября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.
Как сообщила пресс-служба ООС, три нарушения были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Позиции украинских воинов около Золотого-4 враг обстрелял с использованием ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Крымского наемники дважды вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм.
Возле Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
В сторону населенного пункта Лопаскино роSSийско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.
По состоянию на утро субботы, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, Украина проинформировала ОБСЕ о роSSийских войсках около украинской границы. Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 октября заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.