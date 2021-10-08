Офис генпрокурора назвал причину смерти депутата Полякова

Следствие ожидает результатов судебно-медицинских исследований.

Офис генпрокурора назвал причину смерти депутата Полякова
Фото: Анна Стешенко

Офис генерального прокурора заявил, что депутат Верховной Рады Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Об этом сообщается на сайте ОГП.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата Украины наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результатов других судебно-медицинских исследований", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на 8 октября Полякова потерял сознание на заднем сиденье автомобиля такси. Водитель рассказал патрульным полицейским, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения, что подобрал депутата за несколько минут до того около остановки общественного транспорта в Днепровском районе. В машине Полякову стало плохо, у него началась тошнота.

Работники полиции вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия результата не дали, и мужчина умер. При потерпевшем были ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства, которые изъяли в интересах следствия.

Автомобиль осмотрели и также изъяли, водителя допрашивают следователи.

Полякова был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В ноябре 2019 года его вместе с Анной Скороход исключили из фракции, после чего он вошел в состав группы "За будущее".

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