"Слуга народа" будет искать перед выборами новых фронтменов партии, - Корниенко

Топ-лиц будут выбирать среди спортсменов, артистов, чиновников.

"Слуга народа" будет искать перед выборами новых фронтменов партии, - Корниенко
Фото: korniyenko.in.ua

Лицом партии "Слуга народа" на следующих парламентских выборах будет группа лиц с хорошим рейтингом узнаваемости. О возможных изменениях в интервью LB.ua сообщил глава партии Александр Корниенко.

По его словам, фронтменов будут искать из пяти источников. Привлекать, в частности, артистов и спортсменов.

"Это Рада, она должна отражать общество. ...Хотя я светский человек, но... почему у нас в парламенте нет священников? " - отметил Корниенко.

По его словам, представителей партии будут привлекать с "внешних" источников и "раскручивать" действующих депутатов, которые есть хотя бы минимально медийными и имеют 30% узнаваемости.

"Есть большой слой исполнительной власти - это третье. Например, Виктор Ляшко может быть идеальным парламентарием через пять лет опыта работы во власти. Есть и Кирилл Тимошенко, который мог бы быть ценным, так как он достаточно хороший перформер.

Четвертое - региональное источник - местные депутаты. Скорее всего, это будут главы облсоветов. Председателя фракции в местных советах, как правило, имеют вспомогательные функции. В Николаевской области является Аня Замазеева, которую мы были готовы привезти в Киев.

Также, в-пятых, есть главы общин малых и средних, которые неплохо себя показывают. Понятно, что они не могут быть первыми в списках. Но если мы вспомним, какой будет избирательная система - по 17 человек в области, то один из них точно может быть глава развитой общины", - рассказал Корниенко.

Однако он отметил, что концепция еще будет претерпевать изменения.

"История с фронтменами самом деле для этой избирательной системы будет корректироваться. Потому что система подразумевает уже не 5 фронтменов, как это всегда было, а 26 - по сути, во главе каждого областного списка нужно поставить кого-то с хорошим национальным рейтингом узнаваемости", - резюмировал руководитель "слуг".



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