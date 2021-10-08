Арахамия: "Спикер Стефанчук создаст лучшие условия для работы оппозиции в Раде"

"До этого оппозиция сама жаловалась, что нет возможности в повестку дня попасть".

Арахамия: "Спикер Стефанчук создаст лучшие условия для работы оппозиции в Раде"
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" считает, что кандидат от монобольшинства на должность головы парламента Руслан Стефанчук сможет создать лучшие условия для работы оппозиции в случае своего избрания.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Уверен, что будут лучшие изменения, будет лучше для оппозиции, чем было до этого. До этого оппозиция сама жаловалась, что нет возможности в повестку дня попасть. Точнее, их для галочки ставили в пятницу куда-то 270-ми, чтобы они формально присутствовали в повестке дня", - отметил он.

На вопрос, как глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет совмещать эту должность с должностью первого вице-спикера в случае избрания, Арахамия посоветовал спросить у самого Корниенко. В то же время он заверил, что его коллега трудолюбив и работает по 10-12 часов в день.

Напомним, на должность главы парламента претендуют, кроме Стефанчука, нардепы "Евросолидарности" Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко. Нового спикера будут выбирать сегодня, поскольку вчера не успели.

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