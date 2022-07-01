Зеленський, Шмигаль та Стефанчук підписали спільну заяву щодо єдності влади на шляху до повноцінного членства України в ЄС

У Залі українського парламенту встановили прапор Євросоюзу, інформує ZN.ua.

Зеленський, Шмигаль та Стефанчук підписали спільну заяву щодо єдності влади на шляху до повноцінного членства України в ЄС
© Верховна Рада

Президент України Володимир Зеленський, голова парламенту Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль 1 липня підписали спільну заяву щодо єдності гілок української влади на шляху до повноцінного членства нашої держави в Євросоюзі. Про це Зеленський заявив виступаючи у Верховній Раді, під час якого у сесійній залі також встановили прапор ЄС. За допомогою відеозв’язку під час засідання виступила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми разом з Головою Верховної Ради України та Прем’єр-міністром підписуємо Спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства у Європейському Союзі. І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни», – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна йшла до кандидатства у члени ЄС 115 днів. Президент наголосив, що наш шлях до повноцінного членства в Європейському Союзі не повинен займати десятиліття чи роки.

«Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення», – додав президент.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн під час виступу в українському парламенті зауважила, що наша країна має чітку європейську перспективу, проте на шляху до членства попереду ще багато часу та напруженої роботи.





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