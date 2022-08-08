Путінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи — Стефанчук

Своїми заявами про готовність знищити найбільшу у Європі атомну електростанцію Росія вдається до ядерного тероризму, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Заяви окупантів про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати, перед цим обстріли, говорять лише про те, що путінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи», - написав він у відповідь на заяви командувача російського окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валєрій Васильєв.

Спікер парламенту нагадав, що Запорізька АЕС — шоста у світі атомна станція, і вона належить Україні, а Росія її окупувала та змушує співробітників працювати під дулами автоматів.

«Але зараз на шальках терезів не лише ядерна безпека України. Світ має усвідомлювати наслідки дій терористів. І відповідно реагувати», - підкреслив Стефанчук.