На Луганщине зафиксирован пролет беспилотника оккупантов, обстрелов в зоне ООС не было, - штаб

"Ситуация остается контролируемой".

?На Луганщине зафиксирован пролет беспилотника оккупантов, обстрелов в зоне ООС не было, - штаб
"Орлан-10" (архівне фото)
Фото: Пресс-служба ГПСУ

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - отметили в штабе.

Напомним, в воскресенье, 3 октября, роSSийские оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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