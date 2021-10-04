?На Луганщине зафиксирован пролет беспилотника оккупантов, обстрелов в зоне ООС не было, - штаб

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - отметили в штабе.

Напомним, в воскресенье, 3 октября, роSSийские оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.