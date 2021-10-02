Стефанчук о заседании в Трускавце: подобные совещания "Слуги народа" теперь будут постоянными

"Такие тимбилдинги нужны для того, чтобы сверять часы, и видеть, чего мы достигли, и чего не достигли".

Стефанчук о заседании в Трускавце: подобные совещания
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Совещания парламентской фракции "Слуга народа", подобные заседанию, которое в настоящее время проходит в Трускавце, теперь будут постоянными.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает телеканал "Дом".

"Будут постоянно. Потому что нам нужны, во-первых, такие тимбилдинги для того, чтобы сверять часы и видеть, чего мы достигли, чего не достигли. Поэтому я думаю, что это - очень важное мероприятие. Потому что мы уже находимся на "экваторе" и можем проанализировать - что нам удалось, что не удалось, почему, какие конкретные задачи мы перед собой ставим на будущее", - сказал Стефанчук.

Раньше нардеп Василий Вирастюк заявил, что такой формат коммуникации депутатов - в пределах выездного заседания с участием министров, чиновников, руководителей силовых структур - "очень эффективен, поскольку позволяет рассмотреть широкий круг вопросов и проблем".

Напомним, "Слуга народа" проводит выездное заседание в Трускавце. Одним из важнейших вопросов является обсуждение отставки главы парламента Дмитрия Разумкова, который не принял участие в заседании, поскольку его не пригласили. Несколько дней назад глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что Разумкова не приглашали, потому что он не является членом фракции, "но это может измениться".

Поэтому Разумков сам пригласил коллег на заседание фракции в понедельник, 4 октября.

В июле 2019 года партия "Слуга народа" провела в Трускавце недельную "школу депутата" для своих представителей, избранных в Совет.  

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