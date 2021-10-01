Кирилл Тимошенко: вопроса Разумкова в наших переговорах или совещаниях с президентом нет

"Сегодня или завтра будут это обсуждать в партии, это же партийное дело, если захотят - будут обсуждать это с президентом".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вопрос отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента не стоит во время переговоров или совещаний с Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в комментарии LB.ua в рамках съезда фракции "Слуга народа" в Трускавце.

"Я никак не отнесся к этой ситуации, то, что вы говорите, что это какой-то скандал, у меня нет мысли, что это скандал. Действительно, как вы знаете, Давид Арахамия (глава фракции. - Ред.) взял подписные листы. Наверное, сегодня или завтра будут это обсуждать в партии, это же партийное дело. Если захотят - будут обсуждать это с президентом. Вообще у нас нет этого вопроса в наших переговорах или совещаниях с президентом", - отметил он.

На вопрос о том, есть ли конфликт с Разумковым, Тимошенко сказал, что не может говорить за кого-то, есть ли конфликт, и об этом надо спрашивать у самого Зеленского или Разумкова.

20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись во мнениях в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако он не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

Напомним, что вчера Давид Арахамия запросил подписные листы на сбор подписей за рассмотрение отзыва Разумкова. Глава парламента распорядился выдать их в тот же день.

В СН заявили, что ранее вопрос Разумкова на заседание фракции не обсуждали, но на съезде кадровые вопросы есть в повестке дня. Как известно, "слуги" также должны будут обсудить отставку нескольких министров.

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