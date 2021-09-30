Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба

Арбитражный трибунал Международного суда ООН 11 октября начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против РоSSии относительно незаконного захвата трех украинских кораблей вместе с экипажами в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"11 октября Арбитражный суд начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против РоSSии в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу" и 24 украинских моряков - военнослужащих ВМС ВС Украины", - сообщил Кулеба.

11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни-Капу» та 24 українських моряків - військовослужбовців ВМС ЗС України 1/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2021

Он отметил, что дело является очень важным для Украины.

"Мы доводим противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и удерживания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в роSSийской тюрьме", - отметил министр.

"Дело также определяющее для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно международному морскому праву, которого должны придерживаться все страны, а его нарушения караются", - подчеркнул Кулеба.

Он также выразил уверенность, что арбитраж своим решением привлечет РоSSию к ответственности.

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. РоSSия обстрел и захват украинских кораблей признала.

18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата, катера и буксир передали Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву. 20 ноября они прибыли на базу в Очаков. При этом суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. При осмотре выяснилось, что россияне сняли все радиооборудование, а также унитазы, кухонные плиты, плафоны и розетки.

Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.