Украинская делегация в ТКГ поддержала возвращение к очным встречам, но не в Минске, - Костин

Соответствующие консультации уже идут.

Украинская делегация в ТКГ поддержала возвращение к очным встречам, но не в Минске, - Костин
Фото: v-variant.com.ua

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса поддержала возможность к очному формату встреч, но не в Минске.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть на экране находится человек, а рядом с нем еще двое. Тем более, никто из нас не знает, кто еще на самом деле за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", - рассказал Костин.

По его словам, на сегодня уже идут соответствующие консультации, но о возвращении очных встреч в Минске речь не идет.

"Единственная наша позиция - должна быть гарантирована безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", - сказал он.

Напомним, в начале августа представитель Президента РоSSийской Федерации в ТКГ Борис Грызлов предложил вернуть заседания ТКГ в Минск.

27 мая первый президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что после инцидента с принудительной посадкой Ryanair украинская делегация физически не сможет приезжать в столицу Беларуси на переговоры Трехсторонней контактной группы.

Поэтому, говорил он, государство будет просить ОБСЕ о проведении будущих встреч в другом месте.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров грубо отреагировал на эти слова, сказав, что не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в июне поддержал заявление Кравчука.

Сейчас из-за пандемии коронавируса переговоры происходят в дистанционном режиме.

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