Разумков: закон об олигархах отправят в Венецианскую комиссию и в редакции второго чтения

По словам главы парламента, это станет прецедентом, ведь до этого все направленные в комиссию документы были в первом чтении.

Разумков: закон об олигархах отправят в Венецианскую комиссию и в редакции второго чтения
Фото: facebook/Слуга Народу

Так называемый закон об олигархах будет направлен на рассмотрение Венецианской комиссии и в редакции второго чтения, после его подписания президентом.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью "Украинской правде". Первую редакцию документа он направил на рассмотрение комиссии еще до окончательного принятия в парламентском зале, но текст законопроекта претерпел существенные изменения.

По словам главы Верховной Рады, направление закона в Венецианскую комиссию и во втором чтении будет прецедентом.

"Потому что до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", - отметил Разумков.

Он считает, что поступил правильно, когда направил первую редакцию закона на рассмотрение "Венецианки".

"Ко мне обратились все оппозиционные фракции, уполномоченный по правам человека. Хорошо, что сейчас президент поддерживает инициативу по отработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией", - добавил Дмитрий Разумков.

Ранее с инициативой рассмотрения уже принятого антиолигархического закона выступил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Напомним, что законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) принимался вопреки протестам оппозиционных фракций и блокированию трибуны. Дмитрий Разумков в это время находился на самоизоляции из-за повторного заболевания ковидом.

Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции Разумкова, а также его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок. При этом во время голосования за "спецпроцедуру" одновременно учли три поправки, которые противоречат друг другу.

Из-за противоречий в правках документ должны переголосовать на следующей пленарной неделе. Однако Дмитрий Разумков считает, что принятый на прошлой неделе закон об олигархах не надо переголосовывать. Президент должен или вернуть документ в Верховную Раду со своими предложениями, или подписать его и вносить изменения в него другим законопроектом.

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