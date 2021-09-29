ОАСК отреагировал на денежное взыскание Вовку

В суде считают, что такое решение было принято незаконно.

Пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) обнародовала заявление в ответ на решение Высшего антикоррупционного суда наложить денежное взыскание на главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ВАКС.

"Сегодня в СМИ была размещена информация, что Высший антикоррупционный суд якобы наложил на председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка штраф в размере 4540 грн. Заметим, что председатель ОАСК неоднократно заявлял, что согласно закону, он не имеет статуса подозреваемого по делу, по которому его якобы вызывали", - отметили в суде.

В пресс-службе ВАКС отметили, что "это не только его личная позиция, но и позиция украинского суда, Высшего совета правосудия, Офиса Генерального прокурора Украины и самое главное - позиция украинского закона".

"Наверное, что у ВАКС и НАБУ свой особый закон, свое правосознание и правоприменение, или они учились не в украинских вузах. А возможно, эти лица страну проживания перепутали, или пользуются какими-то директивами или меморандумами", - сообщили в суде.

"Заметим, что некоторым лицам рано или поздно украинский закон придется прочитать и выполнить, а главное - отвечать за его систематическое игнорирование", - добавили в пресс-службе суда.

Ранее сегодня стало известно, что ВАКС наложил денежное взыскание на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка в размере 4540 гривень. Глава антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк объяснила, что денежное взыскание связано с постоянной неявкой в суд.

Глава Окружного админсуда Киева Павло Вовк и еще несколько судей являются подозреваемыми по уголовному делу о создании преступной организации и захвату власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На записях Волк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

В 2020 году Национальное антикоррупционное бюро объявило Вовка в розыск в связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий.

В марте 2021 года НАБУ завершило досудебное расследование относительно участия судей Окружного административного суда в преступной организации и злоупотреблении влиянием.