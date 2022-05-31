В РоSSии отреагировали на решение ЕС по введению нефтяного эмбарго

РоSSия не опасается введения нефтяного эмбарго со стороны Европейского союза и будет искать другие рынки сбыта для собственных энергоресурсов. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Согласно информации ТААС , сразу после объявления о том, что европейские лидеры согласовали частичное нефтяное эмбарго, роSSийский дипломат выступил с заявлением, в котором объявил официальную позицию Кремля.

"На фоне согласованного странами ЕС шестого пакета антироSSийских санкций, предусматривающего частичное эмбарго на импорт роSSийской нефти, сообщаю, что РоSSия найдет других импортеров своей нефти", - сказал Ульянов.