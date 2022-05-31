В РоSSии отреагировали на решение ЕС по введению нефтяного эмбарго

Кремль пытается сделать вид, что ничего не произошло.

В РоSSии отреагировали на решение ЕС по введению нефтяного эмбарго

РоSSия не опасается введения нефтяного эмбарго со стороны Европейского союза и будет искать другие рынки сбыта для собственных энергоресурсов. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Согласно информации ТААС, сразу после объявления о том, что европейские лидеры согласовали частичное нефтяное эмбарго, роSSийский дипломат выступил с заявлением, в котором объявил официальную позицию Кремля.

"На фоне согласованного странами ЕС шестого пакета антироSSийских санкций, предусматривающего частичное эмбарго на импорт роSSийской нефти, сообщаю, что РоSSия найдет других импортеров своей нефти", - сказал Ульянов.

Накануне стало известно о том, что члены Европейского союза сумели прийти к согласию по частичному запрету на импорт роSSийской нефти. Эмбарго не касается трансфера топлива через трубопроводы, а Венгрию, которая была одним из главных противников энергетических санкций против РФ, вообще освободят от запрета на импорт нефти из страны-агрессора.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против РоSSииЕвросоюз освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против РоSSии
Пока в ЕС договариваются о нефтяном эмбарго, в европейские порты заходят танкеры с роSSийской нефтью - первый зампред антикоррупционного комитета ВРПока в ЕС договариваются о нефтяном эмбарго, в европейские порты заходят танкеры с роSSийской нефтью - первый зампред антикоррупционного комитета ВР
Польша предлагает спецмеры по странам ЕС, которые не готовы к нефтяному эмбарго против РФПольша предлагает спецмеры по странам ЕС, которые не готовы к нефтяному эмбарго против РФ
РФ ответила на решение США передать Украине ракетные системы залпового огня устами МедведеваРФ ответила на решение США передать Украине ракетные системы залпового огня устами Медведева
Орбан рассказал, при каких условиях Венгрия согласится на нефтяное эмбарго против РоSSииОрбан рассказал, при каких условиях Венгрия согласится на нефтяное эмбарго против РоSSии
В РоSSии пьяные военные на КамАЗе раздавили легковушку: есть жертвыВ РоSSии пьяные военные на КамАЗе раздавили легковушку: есть жертвы
Шольц приветствовал промышленность за поддержку санкций против РоSSииШольц приветствовал промышленность за поддержку санкций против РоSSии
Новинский оказал существенное влияние на окончательное решение собора УПЦ МПНовинский оказал существенное влияние на окончательное решение собора УПЦ МП
Замена Путина не изменит политику РоSSии – евродепутат от ПольшиЗамена Путина не изменит политику РоSSии – евродепутат от Польши
ВСУ уничтожили более 30% современных танков РоSSии — советник главы МВДВСУ уничтожили более 30% современных танков РоSSии — советник главы МВД
Последние новости
Подгружаем последние новости