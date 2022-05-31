В РоSSии отреагировали на решение ЕС по введению нефтяного эмбарго
Кремль пытается сделать вид, что ничего не произошло.
РоSSия не опасается введения нефтяного эмбарго со стороны Европейского союза и будет искать другие рынки сбыта для собственных энергоресурсов. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"На фоне согласованного странами ЕС шестого пакета антироSSийских санкций, предусматривающего частичное эмбарго на импорт роSSийской нефти, сообщаю, что РоSSия найдет других импортеров своей нефти", - сказал Ульянов.
Накануне стало известно о том, что члены Европейского союза сумели прийти к согласию по частичному запрету на импорт роSSийской нефти. Эмбарго не касается трансфера топлива через трубопроводы, а Венгрию, которая была одним из главных противников энергетических санкций против РФ, вообще освободят от запрета на импорт нефти из страны-агрессора.