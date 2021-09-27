Глава Pfizer спрогнозировал, когда человечество вернется к «нормальной жизни»

Возвращение к нормальной жизни состоится уже через год, заявил CEO Pfizer Альберт Бурла, добавив, что, вероятно, нормальная жизнь предусматривает ежегодную вакцинацию от covid. Об этом пишет CNBC.

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«Уже через год мы сможем вернуться к нормальной жизни», заявил Альберт Бурла. Однако он предположил, что для этого понадобится ежегодная вакцинация.

«Поскольку вирус распространился на весь мир, мы еще увидим много новых штаммов», — считает Бурла. Однако он подчеркнул, что все это — лишь предположения и для точной оценки потребуется больше данных.

Прогнозы Бурлы совпадают с мнением CEO Moderna Стефана Банселя. Во время интервью 21 сентября Бансель предположил, что на сегодня можно говорить о возвращении к нормальной жизни «уже через год».

Не пора ли отказаться от патентов

Многие критикуют Moderna и Pfizer за их нежелание делиться патентами. По мнению критиков, это значительно замедляет темпы вакцинации и, следовательно, продлевает период пандемии. CEO Pfizer, однако не соглашается.

«Интеллектуальная собственность — это основа нашей научной отрасли. Без нее мы бы не обсуждали, стоит ли делиться вакцинами. У нас не было бы чем делиться… Мы гордимся нашей работой. Очень гордимся. Мы спасли миллионы людей», — сказал Бурла.

Он также напомнил, что Pfizer продает вакцины по разным ценам в зависимости от уровня благосостояния стран. Развивающиеся страны, например, покупают вакцины по цене ниже их себестоимости.

В то же время США , по словам Булры, покупают вакцины по нормальной цене и безвозмездно передают их бедным странам мира.

Контекст

25 сентября председатель Центров по контролю и профилактике заболеваний в США Рошель Валенски авторизировала вакцинацию третьей дозой для определенных категорий граждан.

ВОЗ не согласен с таким решением, поскольку считает, что ускорение вакцинации в странах, где она отстает, должна быть приоритетом.