Глава Pfizer спрогнозировал, когда человечество вернется к «нормальной жизни»

Возвращение к нормальной жизни состоится уже через год, заявил CEO Pfizer Альберт Бурла, добавив, что, вероятно, нормальная жизнь предусматривает ежегодную вакцинацию от covid. Об этом пишет CNBC.

Глава Pfizer спрогнозировал, когда человечество вернется к «нормальной жизни»
Фото: ndtv.com

«Уже через год мы сможем вернуться к нормальной жизни», заявил Альберт Бурла. Однако он предположил, что для этого понадобится ежегодная вакцинация.

«Поскольку вирус распространился на весь мир, мы еще увидим много новых штаммов», — считает Бурла. Однако он подчеркнул, что все это — лишь предположения и для точной оценки потребуется больше данных.

Прогнозы Бурлы совпадают с мнением CEO Moderna Стефана Банселя. Во время интервью 21 сентября Бансель предположил, что на сегодня можно говорить о возвращении к нормальной жизни «уже через год».

Не пора ли отказаться от патентов

Многие критикуют Moderna и Pfizer за их нежелание делиться патентами. По мнению критиков, это значительно замедляет темпы вакцинации и, следовательно, продлевает период пандемии. CEO Pfizer, однако не соглашается.

«Интеллектуальная собственность — это основа нашей научной отрасли. Без нее мы бы не обсуждали, стоит ли делиться вакцинами. У нас не было бы чем делиться… Мы гордимся нашей работой. Очень гордимся. Мы спасли миллионы людей», — сказал Бурла.

Он также напомнил, что Pfizer продает вакцины по разным ценам в зависимости от уровня благосостояния стран. Развивающиеся страны, например, покупают вакцины по цене ниже их себестоимости.

В то же время США, по словам Булры, покупают вакцины по нормальной цене и безвозмездно передают их бедным странам мира.

Контекст

25 сентября председатель Центров по контролю и профилактике заболеваний в США Рошель Валенски авторизировала вакцинацию третьей дозой для определенных категорий граждан.

ВОЗ не согласен с таким решением, поскольку считает, что ускорение вакцинации в странах, где она отстает, должна быть приоритетом.

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