Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси

"В Польше разворачиваются войска. Литва лезет в каждую щель. Но самое печальное - это Украина".

Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что в Украине создаются учебно-тренировочные лагеря, деятельность которых направлена против Беларуси.

Об этом он сказал в понедельник, 27 сентября, во время совещания с силовиками, комментируя "проблемы с обороной" Беларуси.

"Но в Польше, где ни глянь, ясно же, что не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как Литва лезет в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглецы - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где учат целенаправленно (и не только беглецов ) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его мнению, об этом свидетельствует, в частности, недавнее заявление СБУ о тайнике с оружием недалеко от Беларуси.

"Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тянуть к нашей границе. Они бы спрятали где-то в другом месте. Ясно, мы видим признаки непристойных действий в отношении Беларуси", - заявил Лукашенко.

Напомним, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси были поставлены на паузу осенью 2020 года в связи с фальсификацией результатов выборов президента и подавлением мирных протестов.

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