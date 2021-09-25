Оккупанты проводят на Донбассе масштабные мобилизационные учения с резервистами

Сборы должны продлиться до 8 октября.

Оккупанты проводят на Донбассе масштабные мобилизационные учения с резервистами
Фото: ЕРА/UPG

РоSSийское оккупационное командование начало масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил и резервистов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"РоSSийское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.

Как отметили в украинской разведке, в соответствии с планом боевой подготовки Южного военного округа Вооруженных Сил РоSSии сборы с резервистами в этом году проводятся в два этапа: подготовительный (21-25 сентября) и зачетный (4-8 октября).

В то же время под руководством роSSийских инструкторов проводят интенсивные занятия в артиллерийских, танковых, мотострелковых, разведывательных и инженерно-саперных подразделениях с выполнением стрельб из штатного оружия, вождением боевых машин и с разведывательно-диверсионной подготовкой.

Напомним, в течение пятницы, 24 сентября, по сравнению с предыдущими сутками значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения на Донбассе. Вооруженные формирования РоSSийской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В четверг, 23 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные открывали ответный огонь. Потерь в рядах ВСУ не было.

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