В Казахстане боевик "ЛНР", который задолжал большую сумму, расстрелял из ружья пять человек

Судебные исполнители и полицейские пришли к мужчине домой, чтобы исполнить решение суда о принудительном выселении из дома.

Игорь Дужнов

54-летний житель Казахстана, который воевал против Украины на Донбассе, расстрелял из ружья пятерых человек.

Об этом сообщает местное издание New Times.

Инцидент произошел 20 сентября в одном из районов Алматы. Судебные исполнители и полицейские пришли к мужчине домой, чтобы исполнить решение суда о принудительном выселении из дома. В ответ мужчина открыл огонь из ружья.

Пять человек, в том числе двое полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Стрелка задержали на месте преступления.

Как выяснили журналисты, Игорь Дужнов и его жена занимали большие суммы как у банков, так и у своих знакомых. В частности, 35 тыс. евро Дужнову заняли родственники жительницы Алматы Елены Винокуровой. 12 лет назад он попросил у ее матери денег на развитие собственного шинного бизнеса. К этому времени деньги он не отдал.

Как рассказывает Винокурова, ранее у семьи Дужновых была безупречная репутация, оба - верующие. И жена всегда возвращала долги. Затем началось что-то странное: исчезновение, разговоры о войне на Донбассе и тому подобное.

"Игорь исчезал без вести еще. Я говорю: "Игорь, а что ты делаешь? Почему ты не возвращаешь деньги? Ты ничем не занимаешься, ты бизнес не раскручиваешь". Он сказал: "Ну так получилось, руку мне отрежь". Я говорю: "А где ты вообще был?» Он говорит: "Я на Донбассе воевал". Когда Игорь пропал, Анаида (жена Игоря Дужнова, - ред.) написала заявление на всех, кому должен был Игорь. То есть людей еще таскали. Она считала, что они могли его похитить, убить", - вспоминает женщина.

О том, что семья стрелка в гигантских долгах, свидетельствуют и данные из базы министерства юстиции Казахстана. Супруги не платят деньги государству, физическим и юридическим лицам. Из-за этого им официально запрещено покидать пределы Казахстана.

На инцидент обратил внимание журналист Денис Казанский.