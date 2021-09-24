Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов

По информации СМИ, речь идет о члене парламентской группы "За майбутне" Виктора Мьялика.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, который подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем 118 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Установлено, что в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в деревнях Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенных рядом с Киевом . При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, из-за действий подозреваемого в госбюджет не поступило налогов на общую сумму более 118 млн гривень.

Подозреваемому сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен полный доступ к материалам уголовного производства.

Фигурант подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15 до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По данным “Зеркала недели”, речь идет о члене парламентской группы "За майбутне" Викторе Мьялике.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, Мьялик был избран в парламент в округе 155 (Ровенская область), самовыдвиженец. На момент избрания депутатом проживал в селе Мотовиловке Фастовского района Киевской области.

В своей декларации о доходах за 2019 год Мьялик указал, что является собственником огромного количества недвижимости, среди которых - 158 квартир разной площади (от 38 до 95 кв. метров) в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район, Киевская область). Также нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки (площадью как 520 так и более 1000 кв. метров) в той же Софиевской Борщаговке.

При этом от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду Мьялик за год получил несколько миллионов. Жена нардепа также получает немалый доход от сдачи недвижимости в аренду.

В марте депутату объявили о подозрении из-за уклонения от уплаты налогов.