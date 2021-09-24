Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов

По информации СМИ, речь идет о члене парламентской группы "За майбутне" Виктора Мьялика.

Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, который подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем 118 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Установлено, что в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в деревнях Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенных рядом с Киевом. При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, из-за действий подозреваемого в госбюджет не поступило налогов на общую сумму более 118 млн гривень.

Подозреваемому сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен полный доступ к материалам уголовного производства.

Фигурант подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15 до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По данным “Зеркала недели”, речь идет о члене парламентской группы "За майбутне" Викторе Мьялике.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, Мьялик был избран в парламент в округе 155 (Ровенская область), самовыдвиженец. На момент избрания депутатом проживал в селе Мотовиловке Фастовского района Киевской области.

В своей декларации о доходах за 2019 год Мьялик указал, что является собственником огромного количества недвижимости, среди которых - 158 квартир разной площади (от 38 до 95 кв. метров) в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район, Киевская область). Также нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки (площадью как 520 так и более 1000 кв. метров) в той же Софиевской Борщаговке.

При этом от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду Мьялик за год получил несколько миллионов. Жена нардепа также получает немалый доход от сдачи недвижимости в аренду.

В марте депутату объявили о подозрении из-за уклонения от уплаты налогов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
В Афганистане министерство по делам женщин заменили министерством добродетели
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия: Будут рассмотрены 11 статей закона об олигархах ко второму чтениюАрахамия: Будут рассмотрены 11 статей закона об олигархах ко второму чтению
Дочь депутата Полтавского облсовета похитили ради выкупа в 10 биткоиновДочь депутата Полтавского облсовета похитили ради выкупа в 10 биткоинов
Рада отложила ликвидацию налоговой милиции и запуск БЭБРада отложила ликвидацию налоговой милиции и запуск БЭБ
Французские жандармы будут две недели тренировать украинских нацгвардейцевФранцузские жандармы будут две недели тренировать украинских нацгвардейцев
В Киеве будут судить семерых действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГАВ Киеве будут судить семерых действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА
В Раде предложили невакцинированным депутатам сдавать тесты на коронавирус перед заседаниямиВ Раде предложили невакцинированным депутатам сдавать тесты на коронавирус перед заседаниями
В украинской армии введено более 300 стандартов НАТОВ украинской армии введено более 300 стандартов НАТО
Наиболее благосклонно к РоSSии относятся в Северодонецке и Мариуполе, враждебно - во Львове и Ивано-Франковске: опросНаиболее благосклонно к РоSSии относятся в Северодонецке и Мариуполе, враждебно - во Львове и Ивано-Франковске: опрос
Монобольшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Рады, - КИУМонобольшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Рады, - КИУ
В Киеве начали судить бывшего начальника полиции Одесской областиВ Киеве начали судить бывшего начальника полиции Одесской области
Последние новости
Подгружаем последние новости