Закон об олигархах переголосуют на следующей пленарной неделе

При голосовании по "спецпроцедуре" одновременно учли три поправки, которые противоречат друг другу.

Принятый вчера парламентом закон об олигархах нуждается в исправлении. Из-за чего его будут переголосовывать.

Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его лихорадочно исправлять! Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст.131), чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - отметил нардеп в своем Телеграм-канале.

По словам Железняка, проблема в том, что одновременно учли три (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона - о том, как олигарх признается олигархом.

Фото: Телеграм Ярослава Железняка

Фото: телеграм Ярослава Железняка

"Вчера вытерли ноги о Регламент, чтобы на следующей неделе (или позже) вновь выносить закон на голосование", - добавил народный депутат.

"Если были приняты различные поправки, а судя по тексту, это именно так, то обязаны голосовать в зале. Все остальное - это грубое нарушение регламента. Комитет - это консультативный орган Рады. Статья 131 четко говорит об этом", - заявил Железняк в комментарии LB.ua.

Член профильного Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в комментарии LB.ua подтвердила, что закон об олигархах будут переголосовывать.

Она уточнила, что голосование будет не сегодня, а на следующей пленарной неделе.

Напомним, законопроект №5599 23 сентября во втором чтении и в целом поддержали 279 народных депутатов. Кроме "Слуги народа", которая дала 229 голосов, за закон об олигархах проголосовали 18 депутатов "За будущее", 15 - от фракции "Доверие", 11 от партии "Голос" и 6 внефракционных депутатов. Фракции ОПЗЖ и "Европейская солидарность" голосовали против, а "Батькивщина" воздержалась.

Депутаты проголосовали законопроект в предложенной комитетом редакции. Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции главы ВР Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок.