Руководителю оккупационной администрации Макеевки заочно сообщили подозрение в сепаратизме
Голощапову инкриминируют ст.110 Уголовного кодекса.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении руководителю оккупационной администрации Макеевки Сергей Голощапову.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Голощапов до оккупации работал директором по производству ООО "ПКП Алвема", а с января 2015 года возглавил один из районов Макеевки. В мае 2019 года его повысили до руководителя оккупационной администрации всего города.
"Выполняя возложенные на него обязанности, подозреваемый обеспечивает реализацию в г. Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами. В частности, участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный бюджет и пропагандирует идеи, направленные на создание позитивного имиджа псевдореспублики", - говорится в сообщении.
Деятельность Голощапова квалифицировали как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Напомним, что в последнее легальным городским головой Макеевки был Александр Мальцев. Он сложил полномочия в мае 2014 года, когда город уже захватили поддерживаемые Россией боевики.