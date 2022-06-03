Новое вторжение со стороны Сумщины и Черниговщины: в Госпогранслужбе сообщили реальную ситуацию на границе

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В Госпогранслужбе оценили угрозу повторного нападения рф на Сумскую и Черниговскую области.

Соответствующее заявление сделал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Такой группировки, которая повторно могла бы осуществить вторжение в Украину на направлении Черниговщины или Сумщины мы не фиксируем", – сообщил Демченко и добавил, что пока не возможно точно установить количество роSSийских бойцов и техники, которые находятся возле границы.

Также спикер Госпогранслужбы рассказал, чем сейчас занимаются роSSийские войска у северной границы Украины.

"Мы видим перемещения, мы видим действия армии россии, которые осуществляют укрепление своих позиций напротив этих областей. Ну и мы фиксируем ежедневные обстрелы, которую осуществляют роSSийские войска, приграничных районов Сумщины, Черниговщины, и для этих обстрелов привлекается артиллерия, авиация, минометы, стрелковое оружие", — рассказал он.

Как пояснил Демченко, оккупанты делают это для того, чтобы сдержать там украинских военных. Они заставляют военное командование Украины держать силы у границы, а не перебрасывать их на более угрожающие направления.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска


Тарас Галушко, politeka.net





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