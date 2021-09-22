Кабмин решил превратить КБ "Южное" и "Южмаш" в акционерные общества

Правительство приближает создание ракетно-космического холдинга.

Кабмин решил превратить КБ "Южное" и "Южмаш" в акционерные общества
Південмаш
Фото: facebook.com/yuzhmash

Кабинет министров решил реорганизовать четыре государственные предприятия космической отрасли в акционерные общества. Это конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля, харьковское объединение "Коммунар", производственное объединение "Киевприбор" и Южный машиностроительный завод имени Макарова.

Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.

После корпоратизации государственных предприятий они будут оставаться в 100%-ной собственности государства.

Затем их планируют объединить в одном холдинге.

"Рассчитываю, что уже скоро в Украине появится государственная холдинговая компания «Аэрокосмические системы Украины", в состав которой войдут и реформированы предприятия космической отрасли, что будут представят ракетно-космический холдинг "Южный", - сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Напомним, в 2020 году Уруский в интервью LB.ua говорил, что планирует создать на базе "Южмаша" и КБ "Южное" ракетно-космический центр.

В 2021 году Верховная Рада приняла законопроект о реформе концерна "Укроборонпром", который предусматривает его разделение на два холдинга: оборонительный и аэрокосмический.

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