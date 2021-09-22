Рада отложила ликвидацию налоговой милиции и запуск БЭБ

Верховная Рада отложила ликвидацию налоговой милиции и запуск Бюро экономической безопасности на два месяца.

Об этом говорится в законопроекте №5851, который поддержали 260 народных депутатов.

Этот законопроект должен был внести изменения в статью 11 закона о валюте и валютных операциях, но перед вторым чтением в нем появились не связанные правки о переносе начала работы БЭБ с 25 сентября на 25 ноября.

Напомним, что закон о создании БЭБ было принят в январе 2021 года после многих лет разговоров о необходимости подобного органа.

Финансовую полицию под названием "Служба финансовых расследований" планировали создать еще в 2017 году, но реформу остановил президент Петр Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

В 2019-м новая власть вернулась к идее создания финансовой полиции, а также приняла в первом чтении закон о создании Бюро финансовых расследований, чтобы через несколько месяцев его отклонить.

После этого было принято решение о создании Бюро экономической безопасности.