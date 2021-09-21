СБУ опубликовала секретные данные о начале Второй мировой войны

В частности, как советская власть «зачищала» Западную Украину от так называемых «враждебных элементов».

Украинские и польские архивисты презентовали новую книгу о первых месяцах Второй мировой войны. В частности, как советская власть «зачищала» Западную Украину от так называемых «враждебных элементов».

Изложенная там информация ранее была засекречена от общественности и стала доступной благодаря открытости архива СБУ.

Презентация состоялась в Варшаве и знаменует 25-летие сотрудничества ученых двух стран о работе по подготовке совместной документальной серии «Польша и Украина в тридцатых-сороковых годах ХХ века. Неизвестные документы из архивов специальных служб», сообщает пресс-центр СБУ.

«Это уже 10-й, юбилейный, том серии. Он называется «Приказ № 001353. Операция проскрипции НКВД 1939-1941». Выпуск вышел в 2020 году и уже успел привлечь немалое внимание мирового сообщества», - сообщил директор отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут.

В издании впервые публикуются неизвестные ранее документы: о репрессиях против государственных деятелей, военнослужащих, сотрудников специальных и правоохранительных органов Второй Речи Посполитой, совершенные органами НКВД в западных областях Украины, оккупированных советской властью осенью 1939 года.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ добавили, что в результате 25-летнего сотрудничества увидели свет 10 томов серии:

  • Польское подполье 1939-1941. Львов-Коломыя-Стрый-Золочев (1998);
  • Переселение поляков и украинцев 1944-1946 (2000);
  • Польское подполье 1939-1941. От Волыни до Покутья (2004)
  • Поляки и украинцы между двумя тоталитарными системами 1942-1945 (2005);
  • Акция «Висла» 1947 (2006);
  • Операция «Сейм» 1944-1946 (2007);
  • Голодомор в Украине 1932-1933 (2008);
  • Большой террор: польская операция 1937-1938 (2010);
  • Организация украинских националистов в Польше в 1944-1950 годах. Ликвидация руководящих структур (2018)
  • Приказ № 001353. Операция проскрипции НКВД 1939-1941» (2020).

Кроме этого, в 2009 году издана англоязычная версия 7-го тома о Голодоморе в Украине (Holodomor. The Great Famine in Ukraine, 1932-1933). В 2010-м - англоязычный сборник с самыми интересными документами из предыдущих томов.

В 2018 году увидел свет альбом о деятельности рабочей группы «Польша и Украина в тридцатых-сороковых годах ХХ века. Двадцать лет совместного польско-украинского проекта».

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