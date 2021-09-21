Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы по делу Шеремета

Во время заседания Шевченковского суда Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы.

Об этом сообщает Укринформ по итогам судебного заседания 21 сентября.

Как отмечается, в начале заседания обвиняемые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь и их защитники, прокурор Михаил Тишин и один из представителей потерпевших, а также судьи по делу и присяжные выехали на место, где находятся кузова автомобилей, которые являются вещественными доказательствами и проходят в деле, для их осмотра.

Когда все вернулись в зал суда, прокурор сообщил результаты экспертизы.

По данным стороны обвинения, эксперт установил, что масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, который использовался во взрывном устройстве при взрыве автомобиля, составляет 478,4 грамма. Отсюда следует, что взрывное устройство было наполовину заполнено взрывчатым веществом.

Также эксперт учел толщину пластиковой защиты авто, толщину металла, высоту магнитов, расстояние между зарядом взрывчатого вещества и поверхностью, а также другие данные, необходимые для составления объективного заключения.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик выразил сомнения в объективности этого исследования. Он отметил, что у него "сложилось впечатление, что прокурор хочет доказать, что каким-то образом именно мина МОН-50 связана с совершением этого страшного преступления". В то же время, по словам защитника, эксперт не провел достаточных исследований для того, чтобы исключить другие взрывные устройства.

Суд после этого приобщил к материалам дела один из документов от прокурора и отложил рассмотрение дела на 27 сентября.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

О подозрении в убийстве Шеремета сообщено трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета будет осуществлять суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко более года держали под стражей.

Апелляционный суд не раз оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021-го Шевченковский райсуд изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает.