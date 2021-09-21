Порошенко раскритиковал бюджетную политику

Бюджетная политика «Слуг народа» базируется не на интересах людей, а на лоббировании теневых доходов - об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко.

«Я подчеркиваю - мы еще в этом году должны защитить людей, выплатить 13-ю пенсию, защитить децентрализации, которую вы ограбили, вернуть задолженность армейцам, добавить позиции по субсидиям, и это надо сделать сейчас», - говорит лидер «Европейской Солидарности» .

Порошенко отметил, что несмотря на коронакризис соседние государства показали значительно более высокий рост экономики, чем Украина.

«Рост экономики в 2020 году в странах ЕС следующий: в Польше квартальный взнос – 11%, в Эстонии квартальный взнос – 14%, а в Турции – 21% рост экономики за квартал. Рост в Украине на фоне кризиса прошлого года? 5%. Куда мы движемся?» - сказал Порошенко.

«Бюджет - это философия развития страны со стороны правящей власти. Для стимулирования развития экономики нам нужны прямые иностранные инвестиции», - убежден Порошенко. Он отметил, для стимулирования инвестиций власть должна обеспечить верховенство права и доверие, демократию, права человека, свободу СМИ и отсутствие преследования оппозиции.

«По всем этим вопросам Украины при Зеленском демонстрирует регресс», - констатировал экс-президент.

«Если вы посмотрите на этот бюджет, вспомните – когда Гетманцев лоббировал "лотерейку", когда Арахамия лоббировал "игорку", они говорили, что доходы бюджета будут 7 миллиардов гривен. Сколько сейчас заложили в доходы от "игорки" и "лотерейки"? 700 миллионов. Вот это и есть ложь, потому что деньги идут в карманы "слуг народ" в виде конвертов "20-40-50", которые разносятся по залу», - заявил Порошенко.