Порошенко раскритиковал бюджетную политику

Экс-президент напомнил, что государство не получило прогнозируемых доходов от игорного бизнеса.

Порошенко раскритиковал бюджетную политику
Фото: eurosolidarity.org

Бюджетная политика «Слуг народа» базируется не на интересах людей, а на лоббировании теневых доходов - об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко.

«Я подчеркиваю - мы еще в этом году должны защитить людей, выплатить 13-ю пенсию, защитить децентрализации, которую вы ограбили, вернуть задолженность армейцам, добавить позиции по субсидиям, и это надо сделать сейчас», - говорит лидер «Европейской Солидарности» .

Порошенко отметил, что несмотря на коронакризис соседние государства показали значительно более высокий рост экономики, чем Украина.

«Рост экономики в 2020 году в странах ЕС следующий: в Польше квартальный взнос – 11%, в Эстонии квартальный взнос – 14%, а в Турции – 21% рост экономики за квартал. Рост в Украине на фоне кризиса прошлого года? 5%. Куда мы движемся?» - сказал Порошенко.

«Бюджет - это философия развития страны со стороны правящей власти. Для стимулирования развития экономики нам нужны прямые иностранные инвестиции», - убежден Порошенко. Он отметил, для стимулирования инвестиций власть должна обеспечить верховенство права и доверие, демократию, права человека, свободу СМИ и отсутствие преследования оппозиции.

«По всем этим вопросам Украины при Зеленском демонстрирует регресс», - констатировал экс-президент.

«Если вы посмотрите на этот бюджет, вспомните – когда Гетманцев лоббировал "лотерейку", когда Арахамия лоббировал "игорку", они говорили, что доходы бюджета будут 7 миллиардов гривен. Сколько сейчас заложили в доходы от "игорки" и "лотерейки"? 700 миллионов. Вот это и есть ложь, потому что деньги идут в карманы "слуг народ" в виде конвертов "20-40-50", которые разносятся по залу», - заявил Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко требует расследования, каким образом выборы в Госдуму проводились на территории УкраиныПорошенко требует расследования, каким образом выборы в Госдуму проводились на территории Украины
Повестка дня должна состоять из вопросов, которые волнуют людей, а не "Слугу народа", - ПорошенкоПовестка дня должна состоять из вопросов, которые волнуют людей, а не "Слугу народа", - Порошенко
Порошенко призвал поддержать на выборах в Раду журналиста Романа СущенкоПорошенко призвал поддержать на выборах в Раду журналиста Романа Сущенко
Долги по зарплате превысили 4 млрд грн, военным задолжали 1,5 млрд грн, - ПорошенкоДолги по зарплате превысили 4 млрд грн, военным задолжали 1,5 млрд грн, - Порошенко
Порошенко: импортировать из РоSSии технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как покупать у них газ и электроэнергиюПорошенко: импортировать из РоSSии технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как покупать у них газ и электроэнергию
Проведение "выборов" на оккупированных территориях - вызов, сопоставимый с захватом Крыма, - ПорошенкоПроведение "выборов" на оккупированных территориях - вызов, сопоставимый с захватом Крыма, - Порошенко
Адвокат Гордона заявил о некорректном толковании защитником Порошенко результатов предыдущего заседания судаАдвокат Гордона заявил о некорректном толковании защитником Порошенко результатов предыдущего заседания суда
Гордон пытается выдать свои слова относительно Порошенко за "оценочные суждения", - адвокатГордон пытается выдать свои слова относительно Порошенко за "оценочные суждения", - адвокат
Пресс-служба "Евросолидарности" утверждает, что нардеп Безуглая обнародовала ложную информацию о роли Порошенко в "вагнергейте"Пресс-служба "Евросолидарности" утверждает, что нардеп Безуглая обнародовала ложную информацию о роли Порошенко в "вагнергейте"
Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам", - вывод ВСК РадыПорошенко не мог санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам", - вывод ВСК Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости