Замена Путина не изменит политику РоSSии – евродепутат от Польши

Это война не Путина, а война РоSSии, отмечает Витольд Ващиковский, информирует ZN.ua.

Замена Путина не изменит политику РоSSии – евродепутат от Польши
© КГГА, Алексей Самсонов

РоSSия не изменится даже после ухода диктатора Владимира Путина, у которого будет 12 преемников, говорит евродепутат от Польши Витольд Ващиковский.

"Даже уход Путина не приведет к резким изменениям в роSSийской политике", — заявил в субботу в интервью "Польскому радио" евродепутат от "Права и справедливости".

Ващиковский отметил, что по словам "группы аналитиков, знающих РоSSию, таких преемников будет 12".

“Есть, конечно, мнение: что было бы, если бы не было Путина. К сожалению, целая группа аналитиков, знакомых с Россией, утверждает, что подобных преемников было бы двенадцать... Это война не Путина, это война РоSSии", — добавил он.

Он подчеркнул, что РоSSия не может терпеть, что где-то на территории бывшего СССР есть государство, развивающее альтернативную политическую и экономическую систему.

"Я считаю, что даже уход Путина, то ли из-за болезни, то ли из-за какого-то дворцового переворота, не приведет к кардинальному изменению этой политики. Там эта политика одобряется. Напомню – более 80 процентов общества одобряет войну, и 70 процентов согласились на ядерное нападение на Польшу. Это результаты многолетней индоктринации и воспитания общества. Если бы тот или иной политик изменился на верхушке власти, это не привело бы сразу к изменениям”, - сказал Ващиковский.


Александр Хребет, ZN.ua

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