РоSSия не изменится даже после ухода диктатора Владимира Путина, у которого будет 12 преемников, говорит евродепутат от Польши Витольд Ващиковский.

"Даже уход Путина не приведет к резким изменениям в роSSийской политике", — заявил в субботу в интервью " Польскому радио " евродепутат от "Права и справедливости".

Ващиковский отметил, что по словам "группы аналитиков, знающих РоSSию, таких преемников будет 12".

“Есть, конечно, мнение: что было бы, если бы не было Путина. К сожалению, целая группа аналитиков, знакомых с Россией , утверждает, что подобных преемников было бы двенадцать... Это война не Путина, это война РоSSии", — добавил он.

Он подчеркнул, что РоSSия не может терпеть, что где-то на территории бывшего СССР есть государство, развивающее альтернативную политическую и экономическую систему.