В Бундестаге раскритиковали Шольца за задержку с отправкой оружия Украине

В немецком парламенте предлагают назначить специального координатора по военной помощи Украине, информирует ZN.ua.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Олафа Шольца и его правительство в затягивании поставок тяжелого вооружения Украине. Ранее посол Украины Андрей Мельник сказал, что складывается впечатление, что Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение.

"Вы слишком долго ждете — все могло быть уже доставлено", — сказал она в эфире немецкого общественного канала ZDF.

Она говорит, что обещанные Украине Германией самоходные гаубицы и зенитные установки Gepard только готовятся к применению на поле боя. Для Gepard до сих пор “не нашли” боеприпасы, которые больше не производятся. Сами установки уже списаны.

Она говорит, что хотя поиски или восстановление производства этих боеприпасов - процесс долгий, тем не менее напомнила, что роSSийское вторжение в Украину длится уже почти три месяца. Он говорит, что все можно было наладить за четыре недели.

Штрак-Циммерманн поддержала назначение специального координатора по военной помощи Украине. Глава комитета Бундестага по обороне говорит, что поставки оружия координирует офис Шольца, где канцлера консультирует генеральный инспектор немецкой армии Эберхард Цорн.

Она призвала, чтобы Бундесвер, правительство Щольца, ОПК и представители Украины сели за одним столом, где "совершенно нейтрально будет решено, что будет следующим шагом".


Александр Хребет, ZN.ua

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